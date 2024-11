iPhone 16 se sai ligeiramente melhor que seu antecessor em teste de câmera do DXOMARK

Foi vez de o DXOMARK colocar a câmera do iPhone 16 à prova em seus rigorosos testes que medem o desempenho em qualidade de foto e vídeo da perspectiva do usuário final.

Na avaliação deles, o iPhone 16 “apresentou um desempenho muito bom para sua classe”. Com exceção do foco automático aprimorado e da lente ultra-angular mais rápida , o novo dispositivo usa um hardware de câmera quase idêntico ao seu antecessor. Entretanto, as modificações de software resultaram em melhorias de desempenho em alguns testes, de modo que o modelo mais recente obteve uma nota final de 147 pontos — dois a mais que o iPhone 15.

Quanto à análise técnica, o DXOMARK disse que a câmera capturou imagens estáticas e vídeos com excelente exposição, bom contraste e tons de pele agradáveis.

O processamento HDR permitiu uma ampla faixa dinâmica e boa exposição de objetos, de modo que o iPhone 16 forneceu um melhor gerenciamento de cores do que seu antecessor em todas as condições de teste, melhorando ligeiramente a renderização de cores em condições com pouca luz.

O foco automático permaneceu inalterado, sendo bastante confiável. Da mesma forma, o sistema de estabilização de vídeo também manteve a gravação suave e estável em movimento.

Do lado negativo, o DXOMARK alegou que a ausência de uma lente teleobjetiva dedicada significa que as imagens capturadas em configurações de médio e longo alcance carecem de detalhes e textura. Também foram observadas algumas leves instabilidades de exposição ao fotografar em luz forte ou em condições internas.

A avaliação completa, com imagens e vídeos de exemplo, pode ser conferida nessa página.

