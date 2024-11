TJRS decide que vendas de iPhones sem carregador não são abusivas

A Turma de Uniformização Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) decidiu por maioria que a comercialização de telefones celulares ou smartwatches — incluindo iPhones e Apple Watches — sem adaptador de energia não constitui venda casada nem prática abusiva. A decisão, que transitou em julgado, não permite mais recursos.

O caso começou com um recurso da Apple contra uma sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Sarandi, que condenou a empresa a fornecer carregadores sem custo adicional. O desembargador José Vinicius Andrade Jappur, presidente da Turma de Uniformização Cível, admitiu o incidente de uniformização para pacificar o entendimento sobre o tema.

O juiz Fábio Vieira Heerdt, relator do pedido de uniformização, destacou que a política de venda da Apple (iniciada em 2020), de fornecer apenas o cabo de energia sem o adaptador, não configura conduta ilícita.

Ele ressaltou que a empresa fornece informações claras sobre a ausência do adaptador e que os consumidores têm opções para recarregar seus dispositivos, como notebooks, carregadores por indução e tomadas USB-C.

