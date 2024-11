Como mostrar/ocultar o Resumo de Ideias no Diário [iPhone]

Por aqui, nós já demos diversas dicas envolvendo o aplicativo nativo Diário (Journal), que chegou aos iPhones junto ao iOS 17.

Publicidade

A ideia é que você possa reservar um momento para refletir sobre o dia, capturando e escrevendo sobre os detalhes de momentos vividos e eventos especiais, com a adição de fotos, vídeos, gravações de áudio, lugares, estado emocional e outros.

Você pode ativar ou desativar uma opção nas configurações do Diário que mostra/oculta o “Resumo de Ideias” no topo dele, com informações como a sua sequência de escrita atual, as palavras escritas e os dias registrados, por exemplo.

Veja como fazer isso! 📔

Publicidade

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Apps”, no final da tela. Depois, selecione “Diário”.

Na seção “Geral”, marque ou desmarque a opção “Mostrar Resumo de Ideias” se quiser que ela fique sendo exibida no topo do app ou não.