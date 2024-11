Como salvar uma sugestão do Diário sem escrever

O aplicativo Diário (Journal) possibilita que você escreva e reflita sobre momentos importantes que viveu.

Caso você use esse app e tenha ativado as sugestões para escrever, saiba que é possível usar um truque que salva uma sugestão para que você possa escrever sobre ela mais tarde.

Veja como fazer esse procedimento! 📔

Com o app Diário aberto, faça a autenticação usando o Face ID, o Touch ID ou o seu código. Depois, toque no “+” (na parte inferior da tela) para ver as sugestões de entradas mostradas.

Quando quiser salvar alguma delas, mantenha o dedo pressionado em cima dela e escolha “Salvar sem Escrever”.

Assim, a entrada será mostrada no seu diário, permitindo que você edite-a posteriormente como preferir — para fazer isso, basta tocar nos três pontinhos ao lado dela e ir até “Editar”.