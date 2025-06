Como desativar as informações de engajamento no X (antigo Twitter)

O X (conhecido anteriormente como Twitter) passou a permitir que os seus usuários possam desativar a exibição dos botões de engajamento e os números abaixo das postagens feitas.

Assim, a timeline ficará com um aspecto mais limpo — o que certamente agradará quem prefere uma navegação mais clean na rede social pertencente a Elon Musk. Confira como fazer esse procedimento! 📱

Com o app aberto no seu iPhone/iPad, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até Configurações e suporte » Configurações e privacidade.

Em seguida, acesse “Timeline”, “Interação com posts” e desmarque a opção “Exibir engajamento”, logo no topo.

Veja o antes e o depois de desativar esse ajuste:

Inegavelmente, bem mais clean.