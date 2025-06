Como impedir que o LinkedIn use seus dados para treinar sua IA generativa [iPhone, iPad e web]

O LinkedIn passou, recentemente, a coletar e usar os dados dos seus usuários para treinar a sua IA generativa, o que inclui — caso você faça parte da rede — os seus dados pessoais, as suas postagens e os seus artigos, além da frequência com que você usa o LinkedIn, o seu idioma preferido e qualquer feedback que você possa ter fornecido às equipes do site.

Publicidade

Isso já vem habilitado por padrão e não foi avisado de forma mais aparente pelo LinkedIn, mas você pode facilmente desativar o uso dos seus dados pessoais para treinar a IA. Veja, a seguir, como fazer isso! 🙂

Como desativar a coleta de dados pessoais no LinkedIn pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações”. Depois, acesse “Privacidade dos dados”.

Na seção “Como o LinkedIn utiliza seus dados”, selecione “Dados para aprimoramento da IA generativa” e desmarque esse recurso.

Como desativar a coleta de dados pessoais no LinkedIn pela web

Com o site do LinkedIn aberto e logado na sua conta, clique na sua foto (na parte superior da tela) e vá até “Configurações e privacidade”.

Publicidade

Acesse a aba “Privacidade dos dados”, depois “Dados para aprimoramento da IA generativa” e desative a opção.

Simples, não?! 😊

via Mundo Conectado