Tech Mix: GTA 6, 14 dicas úteis para a Black Friday e Evo, a IA dos EUA que pode desenvolver novas formas de vida

Bem-vindos à edição mais fresca da Tech Mix, onde misturamos o que há de melhor (e às vezes o mais inusitado) no mundo da tecnologia. Temos uma mistura tão explosiva que nem o Trevor de GTA seria capaz de superar! 🚗💥

Vamos começar com o hype do momento: GTA 6 dando as caras e prometendo ser maior, melhor e mais promissor do que nunca — vai ser difícil focar no mundo real depois disso. Depois, pulamos para o lado consumista tecnológico com dicas de Black Friday, porque ninguém aqui quer comprar um “descontão” furado, né? E, para fechar com chave de ouro, um mergulho no mundo futurista com a Evo, a IA Genética — algo tão avançado que daqui a pouco sua árvore genealógica vai começar a lhe mandar mensagens no WhatsApp.

Puxe uma cadeira, atualize seu navegador e venha comigo, porque hoje é dia de diversão, conhecimento e, claro, muitas piadas ruins. Vamos nessa! 😎

GTA 6

A franquia Grand Theft Auto (GTA), da Rockstar Games, sempre foi sinônimo de inovação e controvérsia no mundo dos jogos. Desde o lançamento de GTA V (em 2013), os fãs aguardam ansiosamente por uma nova edição — que rumores apontam estar em desenvolvimento desde 2014.

Em dezembro de 2023, a Rockstar divulgou o primeiro trailer oficial de GTA VI, que rapidamente se tornou um fenômeno na internet, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. O trailer revelou que o jogo retornará à icônica Vice City, uma versão fictícia de Miami, com gráficos impressionantes e uma ambientação vibrante.

Rumores e especulações sobre a data de lançamento têm circulado desde então. Inicialmente, esperava-se que o jogo fosse lançado em 2024. No entanto, durante uma reunião de investidores da Take-Two Interactive, empresa-mãe da Rockstar, foi confirmado que GTA VI está programado para o outono de 2025 (entre setembro e dezembro do ano que vem).

Em termos de especificações, GTA VI promete aproveitar ao máximo o poder dos consoles de última geração, como PlayStation 5 [Pro] e Xbox Series X|S. A Rockstar investiu em inteligência artificial avançada para criar um mundo aberto mais dinâmico e interativo, onde as decisões do jogador terão impactos significativos no ambiente. Além disso, o jogo contará com dois protagonistas, incluindo Lucia, a primeira protagonista feminina da franquia desde 2000, trazendo uma nova dinâmica à narrativa.

A mídia tem elogiado as ambições da Rockstar para GTA VI. Durante o Golden Joystick Awards 2024, o jogo foi premiado como o Mais Desejado, e um representante da Rockstar afirmou que o jogo terá “coisas absolutamente alucinantes”. Além disso, o ex-desenvolvedor da Rockstar, Ben Hinchliffe, mencionou que o realismo e as interações dos personagens em GTA VI impressionarão os jogadores.

Frases impactantes da imprensa destacam o entusiasmo em torno do jogo:

GTA VI promete revolucionar a indústria dos games.

A Rockstar provoca coisas absolutamente deslumbrantes.

GTA VI irá explodir a mente dos jogadores.

Com a expectativa crescente e as promessas de inovações significativas, GTA VI está posicionado para ser um marco na história dos videogames — o que não duvido, considerando a reputação da Rockstar como líder em experiências de mundo aberto.

Veja bem, eu nem tenho um PS5, mas já estou superansioso. Quem sabe não tenha uma promoção digna até lá? Aliás, falando em promoção…

Dicas para a Black Friday

A Black Friday está chegando, e com ela, uma avalanche de ofertas tentadoras. Para aproveitar ao máximo as promoções e evitar armadilhas, confira estas 14 dicas que combinam cuidados essenciais, reflexões, ferramentas úteis e um toque de humor.

Planeje suas compras

Antes de sair comprando, faça uma lista dos itens de que realmente precisa. Isso ajuda a evitar compras por impulso e mantém seu orçamento sob controle.

Defina um orçamento

Estabeleça um limite de gastos e, o mais importante, respeite-o. Lembre-se: o cartão de crédito não é uma varinha mágica.

Use ferramentas para comparar preços

Acompanhe os preços dos produtos durante sua compra para identificar se os descontos são reais ou apenas “metade do dobro”. O MacMagazine tem uma extensão para o navegador Google Chrome (e outros baseados no Chromium) que compara o preço do produto em dezenas de lojas, assim você sempre terá o menor preço.

Verifique a reputação das lojas e a avaliação do produto

Compre apenas em lojas confiáveis, consulte sites como Reclame Aqui para verificar a reputação do vendedor. Não se esqueça de ler o que outros compradores já falaram sobre o produto.

Atenção aos custos de frete

Um produto com desconto pode sair caro se o frete for exorbitante. Verifique sempre o valor do frete antes de finalizar a compra.

Evite redes Wi-Fi públicas

É uma dica básica para qualquer momento da vida para proteger seus dados. Ao realizar compras online ou sempre que for digitar dados sensíveis (como senhas, cartões e seus dados), prefira conexões seguras e privadas para proteger seus dados. Arrasa no 5G ou na VPN !

Leia as políticas de troca e devolução

Conheça as regras da loja para evitar surpresas desagradáveis caso precise trocar ou devolver um produto.

Cuidado com emails e links suspeitos

Nessa época, chovem emails com ofertas tentadoras. Às vezes até são, mas por via das dúvidas, não clique em links de emails desconhecidos ou suspeitos. Eles podem ser tentativas de phishing.

Verifique a autenticidade dos produtos

Produtos de marcas famosas com preços muito baixos podem ser falsificações. Compre apenas de vendedores autorizados ou em seções de lojas oficiais dentro de sites.

Utilize cartões virtuais para compras online

Alguns bancos oferecem cartões virtuais para compras online, aumentando a segurança das transações. Portanto, se você tem dúvidas quanto à procedência de um site e, ainda assim, quer comprar, utilize um cartão virtual de compra única — assim você garante que, mesmo em um vazamento de dados, seu cartão não poderá ser utilizado novamente.

Verifique a tensão elétrica dos aparelhos

Ao comprar eletrodomésticos, certifique-se de que a tensão elétrica (popularmente conhecida como voltagem) é compatível com a sua região.

Atenção às compras internacionais

Lembre-se de que produtos importados podem estar sujeitos a taxas alfandegárias e prazos de entrega mais longos. Por sinal, o Pedro já fez uma seleção de ótimas ofertas do mercado americano, vale a pena conferir!

Não se deixe levar pelo “efeito manada”

Só porque todo mundo está comprando, não significa que você precisa também. Já dizia sua mãe: você não é todo mundo! 🤪

Acompanhe grupos de ofertas

A busca de bons preços pode ser trabalhoso e, de repente, quando você encontra uma oferta relâmpago, ela já acabou. Sugiro acompanhar grupos para receber alertas a tempo de aproveitá-las.

O MM tem o grupo de ofertas no Telegram, e uma área de discussão no MM Fórum — além de também estar presente em outros lugares. Use e abuse!

Bônus

Por fim, deixo aqui alguns links com várias ofertas com diversos produtos e marcas:

E você, tem alguma dica ou oferta legal para compartilhar? Deixe nos comentários!

Evo: nova IA dos EUA pode criar material genético

A inteligência artificial continua a expandir suas fronteiras, e a mais recente inovação nesse campo é o Evo, um modelo desenvolvido por cientistas da Universidade de Stanford (nos Estados Unidos). Diferentemente de outras IAs, o Evo é capaz de criar sequências genéticas do zero, abrindo novas possibilidades na biotecnologia e na medicina.

O Evo é uma IA treinada com dados de 80.000 genomas de micróbios e bilhões de sequências genéticas de vírus que atacam bactérias. Essa vasta base de dados permite que o Evo compreenda a “linguagem” do DNA, possibilitando a criação de novas sequências genéticas. Ao contrário de modelos de IA convencionais, alimentados por dados da internet, o Evo aprende unicamente com informações genéticas, encontrando padrões nos genes e conexões entre eles.

Uma das principais promessas do Evo é acelerar pesquisas em áreas como o desenvolvimento de medicamentos e a compreensão de doenças. Ele pode ajudar a identificar mutações associadas a doenças hereditárias, que são frequentemente difíceis de interpretar. Além disso, o Evo pode prever como pequenas alterações no DNA afetam organismos, tornando-se uma ferramenta poderosa para projetar novas proteínas e sistemas biológicos.

O Evo representa um avanço significativo na pesquisa genômica. Ele permite a edição de genes, um campo que já tem avançado significativamente com técnicas como o CRISPR. Os pesquisadores de Stanford estão focados em melhorar a eficiência das ferramentas de edição genômica, potencialmente aprimorando tratamentos genéticos e terapias direcionadas.

Apesar das possibilidades, o Evo também levanta preocupações. Assim como qualquer IA, ele carrega o risco de ser mal utilizado, podendo ser transformado em armas biológicas ou em agentes patogênicos letais. Os pesquisadores estão cientes desses riscos e tomaram medidas para mitigar possíveis usos inadequados, como a exclusão de informações de vírus que infectam humanos do seu treinamento.

Será? O jeito é torcer para que essa tecnologia seja usada para salvar vidas, e não para criar mais uma pandemia…

Até a próxima Tech Mix!