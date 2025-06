Apple de novo toma da NVIDIA o posto de maior market cap

A dança das cadeiras entre a Apple [ $AAPL ] e a NVIDIA [ $NVDA ] pelo título de empresa (com capital aberto) mais valiosa do mundo continua e, depois de alguns dias abaixo da gigante de GPUs em termos de valor de mercado, a Maçã voltou a encabeçar essa classificação.

Com uma alta diária de 1,31%, a Apple encerrou o pregão desta segunda-feira (25/11) com suas ações valendo US$232,87, o que fez o seu valor de mercado ir para US$3,52 trilhões.

Já as ações da NVIDIA fecharam o dia com uma queda de 4,18% e estão, agora, avaliadas em US$136,02 — de modo que seu market cap atingiu US$3,331 trilhões (US$189 bilhões a menos que o da Apple).