Apple TV+: filme “Wolfs” não terá mais sequência, diz diretor

Em uma reviravolta daquelas, o diretor e roteirista Jon Watts, do filme “Lobos” (“Wolfs”), disse recentemente em uma entrevista ao Collider que o longa estrelado pelos vencedores do Oscar Brad Pitt e George Clooney não terá uma sequência. O Apple TV+, vale lembrar, havia anunciado uma continuação em agosto após o filme ir bem nos cinemas.

De acordo com Watts, não foi a Maçã que mudou de ideia, e sim ele, que decidiu não seguir em frente com o novo filme de “Wolfs”. Essa mudança de planos teria vindo após a Apple decidir, sem consultá-lo, disponibilizar o filme no catálogo do seu serviço de streaming logo na estreia.

Ainda segundo o diretor, desta vez ao Deadline [1, 2], o Apple TV+ encomendou uma sequência ainda no início do ano, quando ele mostrou a versão final do seu filme para a empresa:

[A Apple] ficou extremamente entusiasmada com isso e imediatamente me contratou para começar a escrever uma sequência. Mas sua mudança de última hora de um lançamento teatral prometido para um lançamento em streaming foi uma surpresa total e feita sem nenhuma explicação ou discussão.

Watts explicou ainda que ficou sabendo dessa mudança de planos menos de uma semana antes de o Apple TV+ anunciar que o filme ganharia uma continuação. Ele também afirmou que pediu explicitamente para a companhia não anunciar essa sequência quando ficou sabendo da nova estratégia de lançamento — coisa que, obviamente, foi ignorada.

Adorei trabalhar com Brad e George (e Amy, Austin, Poorna e Zlatko) e faria isso de novo com prazer, mas a verdade é que a Apple não cancelou a sequência de “Wolfs”, eu cancelei, porque não confiava mais neles como parceiros criativos.

Essa notícia está sendo interpretada como mais um indício de uma mudança na estratégia do Apple TV+, especialmente quando o assunto são lançamentos nos cinemas. Ao que tudo indica, performances abaixo do esperado de filmes como “Assassinos da Lua das Flores”(“Killers of the Flower Moon”), que custam bastante dinheiro para sair do papel, teriam feito o serviço recalcular a sua rota.

Segundo o Deadline, a Maçã está agora esperando para ver como “F1”, sua próxima grande produção estrelada por Pitt — e que também estreará nos cinemas — se sairá. Caso esse filme também seja uma decepção, tudo indica que a companhia passará a focar em produções mais baratas.

Apesar do posicionamento da Watts, o Apple TV+ ainda estaria aberto para uma sequência de “Wolfs”, segundo as informações. Resta agora saber se esse projeto conseguirá ir para frente sem o seu criador original.

