Como alterar o comportamento do Apple Pencil no Pages, Numbers e Keynote [iPad]

O pacote de aplicativos iWork (composto pelo Pages, pelo Numbers e pelo Keynote) permite que você crie e edite documentos de texto, planilhas e apresentações de slides de um jeito bem simples e intuitivo.

Além de estarem disponíveis nos iPhones e Macs, eles também estão em iPads. Portanto, a Apple incluiu algumas particularidades para essas versões, como é o caso do suporte ao Apple Pencil.

Por padrão, ao usar o lápis digital no Pages, você entra em uma visualização para escrever, desenhar ou anotar; no Numbers e no Keynote, em uma visualização de desenho e escrita.

Em vez disso, se quiser usar o Apple Pencil para rolar e selecionar objetos, você pode alterar isso facilmente. Veja como! ✏️

Com um documento do Pages, do Numbers ou do Keynote aberto, toque nos três pontinhos (na parte superior) e vá em “Ajustes”. Depois, na seção do Apple Pencil, ative “Selecionar e Rolar”.

Atente-se que o Apple Pencil Pro e o Apple Pencil (2ª geração) são compatíveis também com a opção “Tocar Duas Vezes para Alternar”. Quando isso estiver ativado, é possível tocar duas vezes na parte inferior do Apple Pencil para ativar e desativar “Selecionar e Rolar” de uma forma mais rápida.

Bacana, né?

