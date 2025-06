Ficou mais fácil trocar os alto-falantes dos MacBooks Pro (M4)

Embora o desmonte da firma de reparos iFixit tenha indicado que quase nada mudou nas entranhas dos MacBooks Pro equipados com os chips da família M4, um memorando enviado pela Maçã a funcionários de Apple Stores e de centros de reparo autorizados diz que agora é possível trocar os alto-falantes desses computadores sem precisar substituir também outros componentes.

Publicidade

Visto pelo pessoal do MacRumors, esse recado marca a primeira vez que é possível substituir os alto-falantes dos MacBooks Pro de forma independente desde 2015. De 2016 até 2023, caso o usuário quisesse consertar esses componentes, ele era obrigado a trocar toda a top case do computador, o que também inclui o teclado e o trackpad, por exemplo.

Como notado pelo Neowin, a Apple já até publicou guias de como substituir os alto-falantes desses MacBooks Pro, dando a entender que, em breve, será possível adquirir esses componentes separadamente e realizar o reparo por conta própria, o que seria uma baita notícia em termos de reparabilidade. Essa mudança, inclusive, contempla todos os MacBooks Pro com chips da linha M4.

Embora nada esteja confirmado ainda, caso a Maçã passe a vender os alto-falantes desses MacBooks Pro separadamente, isso provavelmente acontecerá por meio do programa Self Service Repair, que infelizmente ainda não está disponível no Brasil. Mesmo assim, é esperado que o preço desse reparo caia significativamente, o que já é um baita avanço positivo.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.