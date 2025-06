Instagram agora também permite compartilhar localização pelas DMs

Em um post no seu blog oficial, a Meta revelou algumas mudanças que as mensagens diretas (direct messages, o DMs) do Instagram estão recebendo, as quais vão desde uma nova seleção de adesivos para as conversas até o compartilhamento de localização .

A adição de um sistema de compartilhamento de localização neste momento é curiosa, dado o fato que o Snapchat recentemente também introduziu um sistema semelhante com intuito de fornecer mais controle parental e segurança para usuários. É possível, no entanto, que isso seja apenas uma coincidência e o Instagram esteja tentando tornar a experiência das DMs mais parelha com a do WhatsApp, que também é da Meta.

Dito isso, vamos conferir as novidades com detalhes?

Adesivos

As DMs do Instagram agora oferecem 17 novos pacotes de adesivos (já disponíveis) com mais de 300 opções para expressar sentimentos e reações em seus chats privados.

Conforme dito pela Meta, a ideia desses adesivos é permitir aos usuários capturarem sentimentos complexos de forma visual e encontrar reações perfeitas para qualquer situação. Além disso, é possível favoritar adesivos de chats para uma reutilização fácil, incluindo os criados com recortes.

Apelidos

Outra funcionalidade que o Instagram anunciou hoje permite personalizar nomes de contatos nas DMs. Agora, você pode adicionar apelidos divertidos ou simplificar nomes de usuários longos para facilitar a identificação.

Para criar um apelido, basta tocar no nome do chat no topo da conversa, selecionar “Nicknames” (“Apelidos”, em tradução direta) e escolher o nome de usuário desejado. Esses apelidos são exclusivos para seus chats nas DMs e não afetam o nome de usuário em outras áreas do Instagram.

Compartilhamento de localização

Por fim, agora o Instagram também conta com uma função que torna possível compartilhar a sua localização em tempo real com amigos e familiares por até uma hora. Isso facilita encontros em shows, passeios ou reuniões em espaços lotados, só para citar alguns exemplos.

A localização pode ser compartilhada em DMs individuais ou em grupos, de acordo com o Instagram. O compartilhamento é desativado por padrão e pode ser interrompido a qualquer momento. Apenas participantes do bate-papo específico podem visualizar a localização.

Essa funcionalidade está disponível apenas em alguns países até o momento, embora a rede social não tenha dito exatamente quais.