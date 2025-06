“iPhone 17 Air/Slim” poderá não ter dois alto-falantes e nem bandeja para chip

As especulações em torno das possíveis características do tão comentado “iPhone 17 Air/Slim” não param e, hoje, uma reportagem do The Information aponta que o foco da Apple em tornar o dispositivo o mais fino possível poderá acarretar no corte de alguns elementos de hardware.

Entre essas mudanças, é possível que o dispositivo incluirá apenas um único alto-falante (localizado na parte superior do aparelho). Os modelos atuais, vale notar, têm um segundo alto-falante na parte inferior.

Ademais, os engenheiros da Apple ainda não teriam encontrado uma maneira de encaixar a bateria e os materiais térmicos no chassi do aparelho, bem como a bandeja para um chip SIM físico — a qual, embora já tenha sido eliminada em aparelhos nos Estados Unidos, ainda é exigida na China (uma vez que o eSIM não é liberado no país), o que poderá representar um problema para a Maçã nesse mercado.

No mais, o The Information reiterou que o modelo ultrafino terá uma única câmera na parte traseira alojada em um módulo centralizado, bem como que ele estará “entre os primeiros iPhones” a usar o modem 5G da Apple — o qual, de acordo com o veículo, não oferecerá suporte ao 5G mmWave e ainda não consegue igualar os chips 5G da Qualcomm em termos de desempenho, embora seja mais eficiente.

“iPhones 17 Pro/17 Pro Max”

A mesma matéria traz informações de que o “iPhone 17 Pro” e o “iPhone 17‌ Pro Max” oferecerão “mudanças significativas de design”, incluindo o uso de alumínio como forma de acabamento principal.

Nesse sentido, eles apontam que a parte traseira dos próximos modelos topos-de-linha também contará com um novo design, com a metade superior feita de alumínio em vez do vidro 3D tradicional, enquanto a metade inferior continuará sendo feita de vidro para suportar carregamento sem fio.

Além disso, a saliência do módulo da câmera desses modelos também será aparentemente maior que a dos seus antecessores.

via 9to5Mac, MacRumors