Registro na UE mostra interface do novo CarPlay com logo da Audi

Com o prazo para o lançamento dos primeiros veículos com a nova geração do CarPlay (indicado pela Apple em seu site oficial) já em 2024 se esgotando, mais um documento indica que o novo sistema de infoentretenimento da Maçã pode estar prestes a ser finalmente lançado.

Como visto pelo MacRumors, um registro feito num banco de dados da União Europeia mostra imagens da interface do CarPlay com o logo da Audi, a qual foi uma das montadoras que se comprometeram inicialmente a adotar a novidade em seus veículos.

No entanto, até agora a fabricante ainda não havia confirmado ou se pronunciado sobre a adoção do novo CarPlay — o que significa que o registro das imagens no banco de dados da UE pode indicar que a Apple está trabalhando em um lançamento “silencioso”.

Anunciado em 2022, o novo CarPlay já foi alvo de idas e vindas e até mesmo de incertezas. Se, no ano passado, as fabricantes Aston Martin e Porsche divulgaram prévias do sistema em seus veículos, neste ano a Mercedes-Benz anunciou que desistiu de adotá-lo.

Neste ano, a Apple reafirmou o compromisso com o novo CarPlay e mostrou mais detalhes sobre o sistema na WWDC24. Resta saber se alguma fabricante lançará algum veículo com a novidade nesse final de 2024 — o que faria a Maçã cumprir o prazo prometido a tempo…