Rumor: Apple lançará boa parte dos recursos do iOS 19 apenas em 2026

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple pretende apostar ainda mais no lançamento de novidades para seus sistemas de forma gradual, tal qual vem acontecendo com o iOS 18.

Essa abordagem já estaria sendo visada para o iOS 19, versão do sistema operacional dos iPhones a qual deverá ser lançada oficialmente no próximo ano. Segundo Gurman, um número maior de recursos planejados para a futura versão estão programados apenas para 2026, quem sabe com o iOS 19.4.

Isso deverá incluir, obviamente, a Siri mais conversacional e alimentada por grandes modelos de inteligência artificial — cujo desenvolvimento foi relatado pelo jornalista recentemente — bem como outros recursos que deverão ser anunciados por volta da metade do ano que vem, na WWDC25.

O lançamento escalonado de recursos vai de encontro com o que a Apple costumava fazer em anos anteriores, quando anunciava uma nova versão do iOS e já lançava a maioria dos recursos importantes logo na primeira versão — a qual geralmente acompanha a chegada de novos iPhones (em setembro).

Neste ano, o principal destaque anunciado pela empresa em termos de software (a Apple Intelligence) simplesmente não estava disponível no iOS 18, tendo sido lançada apenas com o iOS 18.1 — ainda de forma “capada”, com algumas novidades importantes previstas só para 2025.