Sem grande mercado, AirPods Max não deverão ser mais atualizados tão cedo

Na seção de perguntas e respostas da sua newsletter semanal “Power On” (na Bloomberg), o jornalista Mark Gurman afirmou que a Apple não tem planos significativos para os AirPods Max após o recém-lançamento do dispositivo com uma entrada USB-C e novas cores.

Publicidade

Como visto pelo 9to5Mac, Gurman destacou que os fones de ouvido não vendem o suficiente para justificar maiores investimentos em tecnologia por parte da Apple. Porém, por outro lado, eles também não são um fracasso grande o suficiente para serem descontinuados.

Se você já foi a uma academia de luxo em Los Angeles ou Nova York, pode ver que esses fones de ouvido de US$550 têm um mercado — mesmo com o preço alto e a tecnologia desatualizada.

Isso significa que, pelo menos a curto prazo, quem é fã dos AirPods Max não deverá ver uma versão com um chip mais recente ou com cancelamento ativo de ruído melhorado — atualizações que vêm sendo feitas com frequência nas demais linhas de AirPods (especialmente na Pro).

AirTags com bateria recarregável? Não!

Ainda na Q&A da mesma coluna, como destacado pelo MacRumors, Gurman falou sobre a possibilidade de a próxima geração do AirTag contar com uma bateria recarregável — expectativa que foi alimentada por alguns usuários do rastreador nos últimos anos.

Publicidade

Segundo o jornalista, no entanto, o “AirTag 2” ainda contará com uma bateria de célula no formato de moeda, tal qual a primeira (e atual) geração do produto. Ou seja: não será possível recarregá-la diretamente quando acabar a sua vida útil.

Comprar AirPods Max de Apple Preço à vista: R$5.931,00

Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x

Comprar AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10

Preço parcelado: a partir de R$369,00 em até 12x

Opções: pacote com 1 ou 4 unidades

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.