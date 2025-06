Threads trabalha em opção que permitirá tornar “Seguindo” o feed padrão

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou em post no Threads que a equipe de rede social está trabalhando em um recurso o qual permitirá aos usuários escolherem o feed padrão que aparece ao abrir o seu aplicativo.

A ideia é tornar possível a seleção entre os feeds “Para Você”, “Seguindo” ou um feed personalizado (também em testes). Para definir o feed padrão, bastará tocar e segurar em qualquer opção na parte superior, escolher “Editar feeds” e reordená-los, colocando o preferido em primeiro.

Como especulado pelo Social Media Today, essa mudança poderá ter um impacto no tempo que os usuários permanecem ativos no Threads, uma vez que, caso eles passem a utilizar apenas a aba “Seguindo” ou as abas de feeds personalizados, o engajamento de posts recomendados poderá despencar.

Por outro lado, há quem prefira ver apenas posts de contas seguidas, o que poderá atrair alguns usuários e convencer outros a ficarem pelo Threads.

Com o crescente número de usuários do Bluesky, o Threads vem implementando uma série de recursos há muito tempo solicitados por usuários — e que já podem ser encontrados na rede social da borboleta, diga-se.

Novidades como essa também tentam posicionar essas redes sociais como alternativas viáveis ao X (ex-Twitter) e enriquecer cada vez mais a experiência dos seus usuários.

