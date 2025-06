WhatsApp exigirá minimamente o iOS 15.1 a partir de maio de 2025 [atualizado]

Donos de iPhones que não têm pelo menos o iOS 15.1 instalado perderão, a partir do dia 5 de março de 2025 [confira a atualização abaixo], suporte ao WhatsApp em seus dispositivos. Portanto, as versões 12, 13 e 14 do iOS não serão mais capazes de rodar o mensageiro.

O novo requisito foi divulgado em uma página de suporte do WhatsApp, a qual indica que, atualmente, todos os aparelhos rodando minimamente o iOS 12 são compatíveis com o serviço (pelo menos até a data supracitada), algo que passou a valer a partir de meados de 2022.

Isso significa que, entre os modelos compatíveis atualmente, o iPhone 5s e os iPhones 6/6 Plus não terão mais suporte ao WhatsApp — uma vez que eles não podem ser atualizados para o iOS 15 — nem, portanto, para o 15.1.

Conforme também indicado na página de suporte do WhatsApp, usuários desses dispositivos serão avisados por meio de notificações e receberão lembretes sobre o fim do suporte nos sistemas mencionados acima.

via Canaltech

Atualização 12/03/2025 às 16:06

A página de suporte do WhatsApp com informações sobre os sistemas suportados agora indica que a exigência (minimamente) do iOS 15.1 valerá a partir de 5 de maio de 2025 — ou seja, dois meses após a data original divulgada em novembro passado.

O mensageiro não informou o motivo da alteração da data mas, para algumas pessoas, esse prazo “adicional” talvez venha a calhar…