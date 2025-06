WhatsApp não aceitará mais pagamentos com cartões de débito

O WhatsApp confirmou que, a partir de dezembro, a função de pagamento via cartões de débito será desativada no Brasil. A estratégia do aplicativo com essa decisão é um apelo para aumentar a movimentação de dinheiro na plataforma.

Publicidade

Com essa confirmação do mensageiro da Meta, os que utilizam tal meio para efetuar pagamentos entre pessoas físicas terão de recorrer a opções como Pix pelo app — um recurso que vem sendo explorado pelo próprio WhatsApp e também por bancos.

A data limite até o encerramento deste recurso, segundo apurado pelo Tecnoblog, será no dia 19 de dezembro.

Caso você precise adicionar outro meio para continuar realizando transações pelo WhatsApp, basta conferir o nosso tutorial de como configurar os Pagamentos no WhatsApp em seu iPhone.