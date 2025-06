Agora é possível publicar Shorts no YouTube pelo aplicativo Fotos do iOS

Sem alarde, o YouTube reintroduziu ontem um recurso no seu aplicativo para iOS que promete acelerar o compartilhamento de vídeos na plataforma. Como notado pelo MacRumors, agora é possível utilizar a folha de compartilhamento (share sheet) do sistema operacional para realizar o upload de um vídeo diretamente do app Fotos (Photos), por exemplo.

Essa possibilidade, vale notar, existiu até 2018, quando o atalho de compartilhamento do YouTube foi removido — também sem rodeios. Desde então, caso os usuários quisessem publicar um vídeo diretamente de seus iPhones, eles precisavam fazer isso pelo próprio app da plataforma, o que adicionava mais algumas etapas ao processo.

Ao selecionar o referido atalho na folha de compartilhamento, o vídeo é então importado para o app do YouTube, onde é possível editá-lo e realizar mais alguns ajustes. O vídeo, vale notar, será publicado no YouTube Shorts, plataforma de vídeos curtos rival do TikTok — ou seja, o atalho funciona melhor com vídeos gravados no modo retrato (vertical).

A novidade faz parte da versão 19.47.7 do app do YouTube, a qual foi liberada ontem na App Store. Curiosamente, as notas de liberação da atualização não falam nada sobre o retorno desse atalho, limitando-se a comentar que ela contém correções de bugs e melhorias de performance.