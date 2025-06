App MacMagazine ganha troca automática/nativa de ícones no iOS 18

Estamos de volta com um pequeno, mas interessante update para o nosso app!

A versão 4.7 do app MacMagazine — que funciona em iPhones, iPads e Apple Watches — acaba de chegar trazendo suporte à troca nativa/automática de ícones claro e escuro do iOS 18, porém ainda mantendo as opções de troca manual nos ajustes do app.

Obviamente, nós também aproveitamos o lançamento dessa nova versão para fazer alguns ajustes gerais de compatibilidade para o novo sistema!

Fica um agradecimento especial Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão 4.7. Em breve, é claro, voltamos com mais!

Lembrando, também, que qualquer um de vocês pode colaborar livremente por lá — seja com sugestões/ideias quanto com códigos de fato para o projeto. 😉