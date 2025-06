Apple TV+: “Drops of God” fatura prêmio nos International Emmy Awards 2024

A produção do Apple TV+ “Gotas Divinas” (“Drops of God”) faturou o título de Melhor Série Dramática na edição 2024 dos International Emmy Awards, cuja cerimônia de premiação aconteceu ontem no New York Hilton Midtown Hotel, na cidade de Nova York (Estados Unidos).

Tendo sido indicada em setembro, a série franco-japonesa representava o país europeu e venceu a concorrência das indicadas “The Newsreader” (Austrália), “The Night Manager” (Índia) e “Iosi, El Espia Arrepentido” (Argentina). Ela também foi a única produção da Maçã a figurar entre os indicados da premiação este ano.

Drops of God has been awarded Best Drama Series at the International Emmy Awards. Cheers to the cast and crew! pic.twitter.com/3NtzAvHl3w — Apple TV (@AppleTV) November 26, 2024 Gotas Divinas foi premiada como Melhor Série Dramática nos International Emmy Awards. Saudações ao elenco e à equipe!

Com personagens que falam três idiomas diferentes e um enredo que gira em torno do universo dos vinhos, “Gotas Divinas” é uma adaptação da série de mangá homônima criada e escrita por Tadashi Agi, ilustrada por Shu Okimoto e publicada pela Kodansha.

Descrita pelo Apple TV+ como um “drama incomum, elegante e extremamente divertido”, ela foi um dos maiores destaque do serviço de streaming em 2023 e já teve sua segunda temporada confirmada.

A série foi escrita por Quoc Dang Tran, produzida por Klaus Zimmermann e dirigida por Oded Ruskin. Ela é resultado de uma parceria entre a Adline Entertainment, a France Télévisions e o Hulu Japan.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

