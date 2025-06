Beta do WhatsApp Business ganha novos temas no iOS; ficará mais fácil compartilhar stickers no app principal

Há algum tempo, o WhatsApp permite que usuários alterem a cor de destaque do seu aplicativo, que é verde por padrão. Agora, de acordo com o WABetaInfo, a equipe do mensageiro está considerando levar essa opção também ao WhatsApp Business, mas de um jeito um tanto diferente (e limitado).

Publicidade

Como notado pelo veículo, a versão beta 24.23.10.77 do WhatsApp Business, liberada recentemente no TestFlight, adicionou dois novos temas ao aplicativo: um escuro e outro claro. Como é possível notar na imagem abaixo, além de alterar a aparência geral do app, eles também têm influência na sua cor de destaque.

Caso o usuário selecione o tema escuro, a cor de destaque do mensageiro passará a ser branca, o que inclui os ícones da aba de configurações do WhatsApp. Caso o tema claro seja o escolhido, os ícones passarão a ser exibidos na cor preta, substituindo por completo a cor azul clara tradicional da versão profissional do mensageiro.

Embora ainda seja possível que o WhatsApp Business passe a permitir no futuro que o usuário escolha exatamente qual cor ele deseja que seja a de destaque do app, essa diferenciação nos ajuda a distinguir as duas versões do mensageiro, que seguem mais ou menos o mesmo design geral.

Publicidade

Disponível para alguns testadores do WhatsApp Business, esses novos temas deverão chegar para mais pessoas em breve.

Compartilhar pacotes de stickers

O WhatsApp também segue trabalhando em novidades para a versão tradicional do seu aplicativo, é claro. Ainda segundo o WABetaInfo, a novidade da vez trata-se da possibilidade de compartilhar pacotes de figurinhas (stickers) com outras pessoas sem sair da conversa.

Como é possível notar abaixo, na versão beta 24.24.10.72 do mensageiro, basta tocar no botão “…”, presente no canto superior direito do seletor de figurinhas e selecionar “Enviar” para compartilhar um pacote inteiro de stickers com alguém.

Essa novidade, é claro, poupa bastante na hora de mandar uma coleção de figurinhas para alguém e também gera um link de download, caso o pacote em questão seja feito pelo próprio WhatsApp.

Publicidade

A equipe do mensageiro até chegou a fazer uma publicação no X (ex-Twitter) anunciando essa novidade, dando a entender que ela já estaria disponível para todos. Entretanto, a postagem foi rapidamente apagada — então talvez tenhamos que esperar mais um pouco antes de aproveitar a novidade.

Caso você esteja planejando testar esse recurso, saiba que talvez seja uma boa ideia esperar uma nova versão do WhatsApp ser liberada no TestFlight, já que essa atualização introduziu problemas sérios — também como informou o WABetaInfo.