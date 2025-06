China dificulta aprovação e Apple Intelligence poderá ser alimentada por parceiros no país

De acordo com uma nova reportagem do Financial Times, a Apple enfrentará muita dificuldade para lançar recursos de inteligência artificial que sejam alimentados por seus modelos proprietários na China — a menos que faça parcerias com empresas locais já aprovadas pelos processos regulatórios do país.

Segundo o que um funcionário de alto escalão do governo chinês disse à reportagem, a Apple e outras empresas estrangeiras precisam passar por um processo de aprovação “longo e complexo” para obter a aprovação para usar seus próprios modelos, enquanto uma parceria local enfrentaria em um processo simples e direto.

Isso significa que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde o ChatGPT (da OpenAI) será integrado apenas à Siri para fornecer respostas a perguntas complexas dos usuários, na China a integração com um parceiro local poderá se estender a basicamente todos os recursos da Apple Intelligence.

Levando isso em consideração, recursos de destaque desenvolvidos pela Maçã — como a possibilidade de gerar emojis personalizados, as ferramentas de escrita em todo o sistema e de remoção de objetos de imagens — só poderão ser executados no país caso a Apple obtenha a aprovação ou encontre um parceiro com recursos semelhantes.

Como já destacamos em outras ocasiões, a Baidu parece ser o principal candidato a parceiro da Apple nessa empreitada, com a Maçã já tendo até mesmo mantido discussões com a gigante — embora também tenha conversado com outros grupos relevantes, como a ByteDance e o Moonshot.

A reportagem ainda destaca que essa incerteza envolvendo o processo regulatório na China pode empurrar para longe o cronograma de lançamento da Apple Intelligence no país. Pode ser que os recursos de IA da Maçã cheguem por lá apenas no segundo semestre de 2025, ou até mesmo depois.

O CEO da empresa, Tim Cook, vale notar, está agora em sua terceira visita à China neste ano, tendo se reunido recentemente com mais de 20 líderes empresariais no país, como destacado pela Bloomberg. A visita, é claro, pode estar relacionada também à Apple Intelligence e nos esforços da Maçã para levá-la ao país oriental.