Como convidar hóspedes para controlar acessórios no app Casa [iPhone, iPad e Mac]

A partir do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15, a Apple implementou uma nova função no aplicativo nativo Casa (Home) a qual permite que você dê acesso aos hóspedes da sua residência a fechaduras, portas de garagem e sistemas de alarme — para até 29 pessoas.

O bacana é que, além de dar um controle a esses dispositivos inteligentes, os donos das casas podem limitar os horários que os hóspedes poderão controlá-los. Veja só como usar esse recurso! 🏠

Com o app Casa aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, toque/clique no “+”, em “Adicionar Pessoas” e depois em “Hóspede”.

Selecione o “+” para escolher as pessoas com uma Conta Apple da sua lista de contatos ou insira os seus endereços de email da Conta Apple no campo “Para”.

Após fazer isso, você pode escolher uma das seguintes opções:

A qualquer momento : poderá acessar os acessórios selecionados a qualquer momento;

: poderá acessar os acessórios selecionados a qualquer momento; Datas Específicas : para que os acessórios selecionados sejam controlados apenas nas datas especificadas;

: para que os acessórios selecionados sejam controlados apenas nas datas especificadas; Dias e Horários Específicos: os hóspedes poderão acessar os acessórios selecionados apenas nos dias e horários especificados.

Selecione quais as portas, as fechaduras e os acessórios do sistema de segurança o hóspede poderá acessar e toque/clique em “Convidar”.

Peça para o hóspede tocar em “Aceitar” na notificação ou, no app Casa do iPhone/iPad, ir até os três pontinhos, em “Ajustes da Casa” e tocar no nome do convidado.

De acordo com a Apple, o que os seus hóspedes fizerem será registrado no Histórico de Atividades, mostrando até 30 dias de atividade — com os horários, acessórios usados e nomes das pessoas, se for o caso.