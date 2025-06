Como limitar ou desativar as notificações do Interfone (Intercom) no app Casa

Há alguns anos, a Apple permite que os usuários utilizem o recurso Interfone (Intercom) para o envio de mensagens de áudio por meio do HomePod (e outros aparelhos da Maçã).

Por padrão, todos os membros da sua família (registrados no app Casa) receberão as notificações do Interfone nos seus dispositivos enquanto estiverem em casa. Você pode desativar as notificações para os seus dispositivos (iPhone, iPad ou Apple Watch), optar por recebê-las apenas enquanto estiver em casa ou por sempre recebê-las.

Veja como fazer esse ajuste! 🏠

Abra o app Casa (Home) no seu iPhone/iPad, toque no botão com três pontinhos e entre em “Ajustes da Casa”.

Se tiver mais de uma casa, você verá as configurações da sua casa atual (com base na sua localização). Para editar uma casa diferente, toque em “Casas” e, em seguida, toque na que deseja editar.

Selecione “Interfone” e escolha, então, se quer ativar todas as notificações, recebê-las apenas quando estiver em casa ou desativá-las completamente.

