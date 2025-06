iPhone 13 é o produto mais procurado da Black Friday 2024, revela o Google

Na Black Friday de 2024, os iPhones estão liderando as pesquisas no Google, segundo dados compartilhados pela empresa com o Tecnoblog. O dispositivo da Apple é o produto mais procurado tanto na categoria de smartphones quanto na geral.

Na lista, o iPhone 13 aparece em primeiro lugar, seguido pelo iPhone 15, pelo iPhone 16 e pelo iPhone 14 em quinto lugar, tendo essa sequência interrompida apenas pelo PlayStation 5, que está na quarta posição de mais procurados.

Modelo Posição iPhone 13 1ª iPhone 15 2ª iPhone 16 3ª iPhone 14 5ª

A única outra concorrente da Maçã presente na lista é a Samsung, ocupando o sexto lugar sem ter um modelo de dispositivo especificado na lista divulgada. Outros produtos que fogem da categoria de smartphones também fazem parte desse Top 10, como geladeiras, árvores de natal e até o Stitch, da Disney.

Por outro lado, no ranking de smartphones, mais uma vez vemos uma forte dominância dos iPhones, com o 13 novamente liderando a lista, que também conta com os seguintes modelos:

Modelo Posição iPhone 13 1ª iPhone 15 2ª iPhone 16 3ª iPhone 14 4ª iPhone 11 6ª iPhone 12 7ª iPhone (modelo não especificado) 8ª iPhone 15 Pro Max 10ª

A sequência de iPhones é interrompida na lista acima por algum modelo de smartphone da Samsung não especificado na quinta posição e pelo Galaxy S23, que ocupa o nono lugar.

Outro detalhe interessante revelado na lista de produtos derivados de TV é que a Apple TV consta na quarta posição de produtos mais procurados.

Essa pesquisa revela apenas o cenário brasileiro de demandas de Black Friday, mas já é um enorme indicativo de que a Apple está tendo um resultado positivo com seus dispositivos — principalmente com os seus smartphones de entrada.

