Nomad lança plataforma de viagens com desconto de 10% na Yellow Friday

Em preparação para a Yellow Friday, nossa parceira Nomad lançou recentemente uma novidade incrível que pode ser aproveitada até mesmo por quem não é correntista da fintech. Trata-se da Nomad Trips, uma plataforma online a qual oferece pacotes com vantagens para quem quer economizar ao viajar mundo afora.

Disponível diretamente na web, a Nomad Trips oferece, em um só lugar, descontos e economias em passagens e hospedagens, bem como roteiros personalizados e uma plataforma inteligente para facilitar o planejamento completo de viagens — algo que pode dar muita dor de cabeça se feito da maneira errada.

Com ofertas incríveis também em reserva de hotéis, aluguéis de carro e compra de atividades em diversos destinos, a plataforma também conta com uma inteligência artificial a qual faz recomendações precisas e eficientes com roteiros e atrações personalizadas para cada usuário.

Sabe o que é melhor ainda? Até o dia 3 de dezembro, quem utilizar o cupom YELLOWFRIDAY10 ganhará 10% de desconto em todas as compras na Nomad Trips — o que certamente elevará ainda mais o nível de descontos recebidos através da plataforma!

Clientes da Nomad ganham ainda mais!

Além dos 10% nesse período promocional, clientes da Nomad ganham 5% de desconto em qualquer compra na Nomad Trips — benefício que, ao contrário do anterior, continuará disponível mesmo após o dia 3/12.

E essa, vale recordar, está longe de ser a única vantagem de ter uma conta na Nomad. Ao usar o cupom DINHEIRODEVOLTA no “campo de convidado” na hora do cadastro, você se tornará elegível para ganhar cashback na sua primeira operação de câmbio na plataforma.

Nesta tela, digite o cupom DINHEIRODEVOLTA para ganhar até US$20 de cashback, dependendo do valor da sua primeira operação de câmbio.

Depois de a conta ser aprovada e aberta (é preciso apenas de um RG ou uma CNH para isso), basta fazer uma operação de câmbio até 15 dias depois da abertura para ganhar até US$20 de volta diretamente no app.

Funciona assim: você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio na sua conta, limitado a US$20. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20. Simples, né?

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo, como dito, taxas bastante menores do que as dos cartões de crédito brasileiros.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e zero corretagem, assegurado em até US$250 mil pelo FDIC na conta-corrente e na conta-investimento, além de garantia do SIPC em até US$500 mil investidos.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, dólares assegurados pela FDIC, até 10% de economia em compras e IOF de 0,38%.

