Rapper Drake acusa Apple de manipular a Siri para favorecer Kendrick Lamar

O rapper canadense Drake entrou em uma batalha legal contra o Universal Music Group (UMG), o Spotify e a Apple, alegando que há uma conspiração para inflar artificialmente os números de reprodução (streams) da canção “Not Like Us”, de Kendrick Lamar.

Segundo a petição [PDF] apresentada em um tribunal de Manhattan (Nova York, Estados Unidos), Drake afirma que o UMG e seus parceiros recorreram a esquemas de payola (o famoso “jabá”), bots e outras táticas para promover a faixa de Lamar, que o critica abertamente.

Um dos pontos principais da petição é a acusação de que o UMG teria pago à Apple para que a Siri direcionasse intencionalmente os usuários que procuravam pelo álbum de Drake, “Certified Lover Boy”, para a faixa de Lamar — porém apenas no Spotify, já que no Apple Music é feita a correspondência correta.

A empresa do rapper argumenta que essa manipulação enganou os usuários e contribuiu para a popularidade artificial de “Not Like Us”. Segundo a petição, a Apple teria um papel importante nessas ações, beneficiando Lamar às custas de Drake.

Há indícios de que o UMG utilizou táticas semelhantes com outros serviços de streaming. Com base em informações e crenças, o UMG pagou, ou aprovou pagamentos, à Apple Inc. para que sua assistente digital ativada por voz, a Siri, direcionasse intencionalmente os usuários para “Not Like Us”. Fontes online relataram que, quando os usuários pediam à Siri para tocar o álbum “Certified Lover Boy”, do artista Aubrey Drake Graham, conhecido como Drake, a assistente reproduzia “Not Like Us”, que contém a letra “certified pedophile” (“pedófilo certificado”), uma acusação contra Drake.