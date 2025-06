Real Madrid planeja experiência imersiva do Santiago Bernabéu no Vision Pro

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou planos para “revolucionar a experiência futebolística” a partir da tecnologia de realidade mista (aumentada/virtual) em parceria com a Apple, segundo informações do Footboom1.

Durante a Assembleia Geral do clube espanhol, Pérez revelou que está em negociações com a Maçã para desenvolver o que batizou de “Estádio Santiago Bernabéu Infinito”, mirando o Vision Pro.

Utilizando tecnologia imersiva, a iniciativa visa recriar a experiência de assistir a um jogo no estádio, permitindo que usuários “sintam-se parte da atmosfera única do estádio sem estarem fisicamente presentes”.

O projeto não seria apenas um passo na modernização do clube, mas também uma forma de disseminar ainda mais a experiência madrilena. Sendo um dos maiores clubes do mundo, com torcedores espalhados em vários países, essa proposta permitiria que milhares deles se sentissem mais conectados ao time, independentemente de onde estejam.

Vale notar, porém, que até o momento isso não passa de uma proposta em progresso, portanto poderá levar algum tempo até que ela se concretize. Além disso, a Apple ainda não comentou oficialmente o projeto.

