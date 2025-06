Apple expande seus escritórios no 11 Penn Plaza, em Nova York

Segundo informações do Commercial Observer, a Apple continua expandindo a sua presença em Nova York (Estados Unidos), ocupando agora dez andares do 11 Penn Plaza, localizado próximo ao Madison Square Garden. Esse acordo histórico marca uma nova era para o espaço, anteriormente ocupado pela Macy’s.

A Apple alugou inicialmente 20.500 metros quadrados no 11 Penn Plaza em fevereiro de 2020, ocupando do 11º ao 14º andar. Posteriormente, expandiu-se para os andares 9 e 10. Agora, a empresa ocupa do 4º ao 14º, totalizando algo próximo de 42.700 metros quadrados.

Estima-se que a Apple pague cerca de US$915 por metro quadrado anualmente, um valor significativo para o espaço premium em Manhattan. O acordo é incomum, pois a Apple não sublocou o espaço diretamente da Macy’s. Em vez disso, o Vornado Realty Trust, proprietário do prédio, renovou o contrato de arrendamento da Apple por dez anos, incluindo o novo espaço. A ocupação adicional expirará em 2035, juntamente ao acordo original da Macy’s.

A expansão da Apple no 11 Penn Plaza reforça sua presença em NYC. A localização central em Manhattan, próxima à Penn Station e à Apple Fifth Avenue, oferece uma vantagem estratégica para a empresa. Embora o propósito específico do espaço não seja divulgado, sua localização sugere possíveis usos para escritórios, desenvolvimento de produtos ou serviços de suporte.

