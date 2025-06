Como reagir a uma mensagem usando emojis no Mensagens [iPhone, iPad, Mac, Watch e Vision Pro]

A partir do iOS/iPadOS 18, do macOS Sequoia 15, do watchOS 11 e do visionOS 2, a Apple passou a permitir que você reaja a uma mensagem no aplicativo Mensagens (Messages) e usando qualquer emoji do sistema. Tal recurso é denominado Tapback.

Antes dessas novas versões dos sistemas operacionais da Maçã, só era possível fazer isso com alguns poucos emojis disponibilizados. Veja como escolher qualquer emoji para as reações do iMessage! 💬

Como reagir a uma mensagem usando qualquer emoji pelo iPhone/iPad

Abra a mensagem desejada e mantenha o dedo pressionado em cima do balão da conversa que quer reagir.

Em seguida, toque no emoji de um sorriso no final da lista ou abaixo do emoji de coração, para que todas as opções sejam mostradas. Após escolhê-la, basta tocar em cima dela para enviá-la.

Como reagir a uma mensagem usando qualquer emoji pelo Mac

Clique com o botão direito do mouse em cima do balão da conversa e selecione o emoji de sorriso para escolher outro emoji do sistema.

Se quiser enviar a reação na última mensagem, também é possível ir até Editar

» Tapback na Última Mensagem… ou usar o atalho ⌘ command T .

Como reagir a uma mensagem usando qualquer emoji pelo Apple Watch

Depois que estiver dentro da conversa desejada, mantenha o toque em cima do balão e escolha um dos emojis mostrados ou selecione aquele representado por um sorriso para ver os demais.

Como reagir com um Tapback de emoji no Apple Vision Pro

Olhando para o balão da mensagem, mantenha o gesto de pinça com as mãos por um tempo até que as opções de Tapback apareçam.

Simples, não? 🙂