Emoji de tênis de corrida da Apple se torna um produto real e está à venda [atualizado]

Não é todo dia que um emoji se torna um produto real; então, quando isso acontece, pode ter certeza de que há uma história bem interessante por trás. No caso mais recente, o designer Jose Wong transformou o emoji de tênis de corrida (👟) da Apple — presente nos teclados de iPhones, iPads e Macs — em algo que as pessoas podem calçar.

Publicidade

Chamado de Shoe 1, o seu design é semelhante ao do tênis New Balance 574, lançado em 1988 e muito usado por Steve Jobs, cofundador e ex-CEO da Apple. Desde a paleta de cores aos detalhes refletivos, é seguro dizer que a recriação é fiel.

Com relação aos tênis reais, eles contêm amortecimento de espuma leve na entressola e no calcanhar para proteger os usuários enquanto correm. O solado também possui 5% de borracha reciclada, o que aumenta a elasticidade.

Os entusiastas de desmontes de produtos da Apple certamente apreciarão que o designer imprimiu a imagem de um iPhone desmontado na palmilha do calçado que mostra o chip A5 (de 2011). Para completar, os tênis vêm em uma caixa que inclui um cartão de apresentação que lembra o de produtos da Apple.

Disponível no site do designer por US$220, os tênis são enviados uma semana após o pedido — o qual, vale notar, não é reembolsável.

via The Verge

Atualização 09/12/2024 às 20:30

No momento, a página de compra dos tênis não está mais disponível, o que pode indicar duas coisas — uma menos provável que a outra.

Publicidade

A primeira é que simplesmente a fabricação foi encerrada (temporariamente ou não), o que certamente seria indicado na página original do produto; já a segunda está relacionada com a Apple, a qual pode ter solicitado ao designer que retirasse o item do ar — o que, digamos, não é muito incomum do feitio da empresa.

Veremos se a página voltará ao ar e/ou se a situação será esclarecida.