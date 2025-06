iPhone lidera lista de produtos usados mais vendidos na OLX em 2024

De acordo com dados da OLX, o maior marketplace do mercado brasileiro, o iPhone foi não só o produto usado mais vendido, mas também o mais buscado e o mais anunciado de 2024 na plataforma. O smartphone da Apple, vale lembrar, já havia liderado outro levantamento no primeiro trimestre deste ano.

Mais especificamente, o iPhone teve uma participação de 34,32% nas vendas de produtos de segunda mão durante o período contemplado pelo balanço, o qual vai de janeiro e até outubro. Em seguida, temos geladeiras (21,69%), TVs (18,07%), bicicletas (13,13%), notebooks (11,62%) e sofás (1,16%).

O iPhone lidera com ainda mais folga o ranking dos produtos mais buscados, com uma participação de 49,87% — contra os 19,36% do segundo colocado (geladeira). A história é bastante parecida na lista de produtos mais anunciados, com o smartphone da Maçã na dianteira com uma fatia 39,08%; nesse caso, as TVs vêm logo atrás (17,10%).

Como é possível notar, smartphones e itens para o lar lideram com folga todos os levantamentos, com os mesmos produtos se revezando nas seis primeiras posições — com exceção do iPhone, é claro.

Flávio Passos, vice-presidente de autos e bens de consumo do Grupo OLX, comentou o levantamento:

Celulares, eletrônicos e produtos para o lar são os itens que mais geram vendas por meio da plataforma. E quem compra costuma fazer bons negócios: o iPhone 11, por exemplo, o mais vendido entre os celulares usados da Apple, custa em média 18% menos em comparação com o mesmo produto novo.

A plataforma também tratou de descobrir quais são produtos mais procurados por consumidores durante a Black Friday, que acontecerá oficialmente nesta sexta-feira (29/11). De acordo com os dados, os eletrônicos e celulares são a preferência de 62% dos entrevistados, enquanto 56% buscam roupas e acessórios e 55% ficam de olho nos eletrodomésticos.

