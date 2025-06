Novo leilão da Receita Federal em BH conta com MacBooks e Apple Watch

A Receita Federal está promovendo um leilão de bens apreendidos em Belo Horizonte (MG) e, entre os produtos, há iPhones e Apple Watches. Ele é aberto para pessoas físicas e jurídicas, trazendo uma variedade de opções para os interessados.

Publicidade

O período para apresentação de propostas começará apenas no dia 16/12, às 8h (horário de Brasília), e se encerrará no dia 18/10, às 21h; já a sessão para lances está prevista para o dia 19 de dezembro, às 10h.

Ao todo são 85 lotes, dos quais apenas 3 têm produtos da Apple desta vez. São eles:

Lote Produtos da Apple Valor mínimo 48 1x MacBook Pro

1x MacBook Air

1x MacBook Air R$30.600 56 1x Apple Watch SE (40mm) R$10.000 58 1x Apple Watch Series 8 (41mm) R$6.000

Vale notar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, podem haver também outros objetos sendo leiloados.

Como participar?

É importante destacar que todo o processo de participação é realizado de forma online. Os participantes devem possuir um CPF ativo e um certificado digital para acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), que é a plataforma utilizada para a realização do leilão.

Publicidade

As ofertas podem ser feitas tanto por pessoas físicas quanto por empresas. No entanto, é crucial observar que os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos ou substituições, e podem vir sem acessórios. Além disso, a Receita Federal não assegura que os produtos (os quais podem ser usados) estejam em perfeito estado de funcionamento e também não faz entregas.

Adicionalmente, é possível que ao valor final dos produtos arrematados sejam aplicados o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e uma taxa cobrada pela Receita Federal pelo armazenamento dos itens, portanto, é importante considerar esses custos ao participar do leilão.

Para mais informações detalhadas sobre como participar e para acessar a lista completa de lotes disponíveis, basta consultar a página oficial do leilão da Receita Federal.