Registre a sua coleção de dispositivos da Apple com o app Fruitstand

Você sabe dizer, por acaso, quanto (e quais) dispositivos da Apple já teve ao longo dos anos? Considerando que a empresa lança novos produtos há várias décadas, pode ser que muitos não se lembrem de todos que já tiveram — ou nunca pararam para pensar nisso.

O aplicativo Fruitstand, porém, lhe ajuda não só a lembrar quais dispositivos você já teve, mas também a manter um registro deles. Sua base de dados inclui praticamente todas as categorias de produtos já lançados pela Maçã — incluindo Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Apple TV, iPod, HomePod e Apple Vision Pro.

Além dos modelos em si, você pode adicionar características específicas do aparelho, incluindo cor, condição, status da garantia, status do bloqueio de ativação (se aplicável) e número de série, bem como outros comentários adicionais. É possível conferir ainda o valor estimado da sua coleção.

Ao adicionar cada produto, o Fruitstand organiza-os automaticamente por tipo e categoria, com opções de classificação adicionais. Desse modo, também fica mais fácil pesquisar por toda a sua coleção — seja com palavras-chave e/ou filtros para encontrar apenas os produtos que você deseja.

Outros recursos do app incluem a capacidade de sincronizar automaticamente a sua coleção em todos os seus dispositivos via iCloud e a possibilidade de importar/exportar facilmente sua coleção de arquivos. Além disso, ele possui suporte ao Face ID/Touch ID/Optic ID e aos widgets do iOS/iPadOS.

O Fruitstand está disponível na App Store por R$25.