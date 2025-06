Spark ganha integração com o Notion e o Microsoft Teams no macOS [atualizado]

Já há algum tempo, o Spark oferece integrações com apps de terceiros para que você conecte os seus serviços preferidos ao cliente de email de modo a transferir conteúdos de forma mais rápida.

Hoje, a Readdle anunciou uma expansão dessas integrações, que agora suportam o Notion (plataforma de anotações e tarefas) e o Microsoft Teams (plataforma de videoconferência e chat em grupo).

— Spark Email (@SparkMailApp) November 27, 2024

No caso do Notion, a integração permite transformar emails em notas e criar resumos de projetos automaticamente. Já no do Teams, é possível adicionar links de emails a eventos criados na plataforma.

A integração com ambas as plataformas, porém, está disponível somente no macOS e no Windows — de modo que chegarão a todas as outras plataformas antes do fim do ano, segundo a Readdle.

Gratuito para baixar, o Spark dispõe de diversos pacotes de assinatura. A modalidade Premium, por exemplo, sai por R$41 mensais ou R$310 anuais — com a possibilidade de testar o serviço gratuitamente por sete dias.

Atualização, por Bruno Cardoso06/12/2024 às 15:24

Quem usa o Spark no iPhone/iPad também já pode aproveitar essas integrações com o Notion e o Microsoft Teams. A novidade foi implementada hoje com o lançamento da versão 3.11.0 do gerenciador de emails e confirmada nas notas de liberação da atualização.

Assim como no macOS, é possível utilizar os novos recursos para enviar emails e outros conteúdos da sua caixa de entrada diretamente para o Notion e adicionar um link de chamada do Microsoft Teams para acessar reuniões virtuais.