Threads testa sugestões de perfis personalizadas por usuários, à la Bluesky

Aposta da Meta para concorrer com o X (ex-Twitter), o Threads está testando a implementação de um recurso que permitirá criar pacotes personalizados com sugestões de perfis para que outros usuários os sigam.

Quem mostrou como poderá ficar a novidade foi o conhecido blogueiro Chris Messina. Inclusive, ele definiu a funcionalidade como uma competidora dos Pacotes Iniciais, recurso bastante popular do Bluesky o qual conta com a mesma proposta.

Aqui está como o concorrente dos Pacotes Iniciais do Bluesky se parece.

Na imagem publicada por Messina, é possível ver que ele funcionará de maneira bastante similar, inclusive mostrando o nome de quem criou o pacote e ostentando um botão para permitir seguir todas as contas inclusas de uma vez.

Recentemente, vale destacar, uma publicação do Washington Post destacou a luta do Threads para frear o aumento da popularidade do Bluesky, tendo como estratégia o lançamento de recursos da rede concorrente, como os feeds personalizados.

Após crescimentos no número de usuários no Brasil, o Bluesky recebeu aumentos semelhantes nos Estados Unidos e no Reino Unido — o que foi visto por muitos como uma ameaça ao Threads, embora a rede ainda conte com muito mais usuários.

Impulsionada pela popularidade do Instagram, a plataforma da Meta disse ao The Verge que ganhou cerca de 35 milhões de novos usuários só em novembro — número superior aos cerca de 23 milhões que o Bluesky tem em sua totalidade.

Voltando aos feeds…

Além dos testes do recurso acima, o chefão do Instagram (e, consequentemente, do Threads) Adam Mosseri anunciou hoje que a rede social está finalmente liberando a nova interface para exibir os feeds personalizados — curiosamente, também bastante parecida com a do Bluesky.

Estamos lançando um design atualizado do Threads que mantém seus feeds visíveis na tela inicial — isso será disponibilizado no Android hoje e no iOS nos próximos dias. O feed Seguindo agora está a apenas um deslizar de distância, e você pode deslizar facilmente entre qualquer um dos seus feeds personalizados. Isso pode parecer uma pequena mudança, mas deve tornar a navegação no aplicativo muito mais simples. Como sempre, continue enviando feedback.

Anunciada por Mark Zuckerberg há dois dias na própria rede, a nova interface será lançada no iOS nos próximos dias e permitirá alternar entre os diferentes feeds (como para o “Seguindo”) simplesmente deslizando para o lado.

via TechCrunch