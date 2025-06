TikTok impedirá que menores de idade usem filtros de embelezamento

O TikTok anunciou em um post no seu blog oficial que passará a restringir filtros de beleza para pessoas com menos de 18 anos de idade, como uma forma de preservar a sua saúde mental.

Essa decisão é vista como uma reposta da rede social aos vários processos (principalmente nos Estados Unidos) que a acusam de ter um impacto negativo na vida dessas pessoas, levando-as a desenvolver problemas com suas imagens.

Embora o comunicado tenha o mercado europeu como alvo principal, é esperado que essas restrições sejam aplicadas mundialmente nas próximas semanas (ou meses).

A empresa não entrou em detalhes sobre os critérios que usará para impedir que jovens tenham acesso a certos filtros, mas é esperado que efeitos engraçados ou que não alterem aspectos físicos de modo a “embelezar” os usuários não sejam contemplados por essas restrições.

Além disso, o TikTok também prometeu atualizar suas orientações para criadores no TikTok Effects House, de modo a conscientizá-los sobre o impacto desses filtros na saúde mental de outras pessoas — embora também não tenha especificado como.

Por fim, a rede social também disse que está explorando formas de usar aprendizado de máquina (machine learning, ou ML) para detectar contas gerenciadas por pessoas com menos de 13 anos, o que é proibido pelos seus termos de serviço. Isso, porém, será testado primeiro no Reino Unido antes de ser espalhado para o resto do mundo.

