App NowPlaying, que fornece dados sobre músicas, chega à Apple TV

Em 2021, falamos aqui sobre o NowPlaying, um aplicativo o qual fornece informações detalhadas sobre a música sendo reproduzida. Com um grande foco em fazer com que usuários ouçam álbuns inteiros — e não apenas músicas isoladas ou playlists —, o app é um oásis na era do streaming e seus infinitos algoritmos.

Recentemente, quase três anos após o seu lançamento, o NowPlaying finalmente ganhou uma aguardada versão para a Apple TV — a qual permite ouvir seus álbuns favoritos (ou descobrir novos) na tela grande de uma televisão e de uma maneira diferente da abordagem apresentada por muitos apps de música atuais.

A interface minimalista do NowPlaying na Apple TV é focada em três partes principais: a sugestão diária de um álbum escolhido pela equipe do app, os álbuns aleatórios (da lista de 500 melhores álbuns da Rolling Stone) e a página de reprodução atual, a qual mostra detalhes sobre o álbum reproduzido no momento.

Fortemente integrado ao Apple Music e suportando recursos como o SharePlay, o app também conta com uma função de busca — mas ela funciona apenas para álbuns e somente caso você já saiba o nome do que deseja ouvir, já que a ideia é trazer de volta o sentimento de se reproduzir músicas de forma intencional.

O NowPlaying pode ser baixado gratuitamente na App Store e conta com uma versão paga, a qual pode ser adquirida a partir de uma compra única (no valor R$80) ou de uma assinatura (R$10/mês ou R$20/ano).

via 9to5Mac