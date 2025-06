Black Friday de apps: mais centenas de reais em descontos!

Nesta quinta-feira de Dia de Ação de Graças (Thanksgiving) nos Estados Unidos, aproveite mais uma seleção especial de excelentes promoções na App Store!

Antes de entrarmos nos descontos de hoje em si, não deixe de conferir a seleção especial de ofertas da Black Friday de ontem!

Vamos aos descontos de hoje?! 🤑

iMazing

O iMazing — nosso conhecido (e completo) gerenciador de iPhones e iPads — também entrou na Black Friday!

Aos interessados em adquirir o utilitário, aproveitem o desconto de 50%! A licença vitalícia do iMazing (para gerenciar um dispositivo) sai por US$16; há ainda opções para três, cinco, dez ou até mesmo para dispositivos ilimitados.

iMazing para dois dispositivos Apple: de US$50 por US$20

iMazing para três dispositivos Apple: de US$60 por US$24

iMazing para cinco dispositivos Apple: de US$75 por US$30

iMazing para dez dispositivos Apple: de US$130 por US$52

Ah, se você tem a versão anterior e quiser fazer o upgrade para a atual, há ainda uma oferta especial com 60% de desconto. Aproveite!

Indie App Sales

Continuando com destaques desta edição especial do Indie App Sales, com ofertas de desenvolvedores independentes. São mais de 250 aplicativos e descontos tanto em compras quanto em assinaturas!

Confira algumas das ofertas:

BatFi

Aumente a vida útil da bateria de seu Mac com o BatFi! Nesta oferta especial, aproveite 40% de desconto! Uma economia de R$24!

Utilitário para desenvolvedores. Realize a compra interna “Astra+” e tenha acesso a todos os recursos do app, de forma ilimitada. Uma economia de R$17!

Aprenda japonês. Aproveite a oferta na compra interna “Lifetime Pro” e tenha acesso a todos os recursos do app, de forma ilimitada. Uma economia de R$400!

Utilitário de qualidade do ar.

Anotações rápidas para o Evernote.

Barulhos de teclado.

Utilitário para programadores.

Pastas personalizadas.

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$120 em descontos:

Jogos

Jogo de tabuleiro.

Combates espaciais.

Jogo de estratégia.

Ajude-o a acordar.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Utilitário para controle de tempo.

Atlas.

Temporizadores.

Relógio e calendário para a Apple TV.

Redescubra a sua biblioteca de músicas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🛸

