Com o app Shottr, você faz capturas de tela profissionais no macOS

É bastante simples realizar uma captura de tela em computadores, bastando usar um comando/atalho de teclado. No entanto, saiba que também é igualmente fácil efetuar uma boa captura, com mais detalhes, com a ajuda do Shottr para macOS.

Destinado a usuários que fazem capturas de tela regularmente, o utilitário oferece ferramentas que permitem editar suas screenshots imediatamente. É possível marcar, rotular e ocultar conteúdo confidencial, bem como capturar páginas completas e copiar trechos de textos (até mesmo de sites que não permitem isso).

Além disso, recursos como anotação em tempo real, reconhecimento automático de conteúdo, compartilhamento instantâneo e integração com serviços de armazenamento na nuvem fazem do Shottr uma ótima ferramenta — que concorre diretamente com o CleanShot.

Recentemente, o Shottr foi atualizado com uma ferramenta de pano de fundo, que permite adicionar elementos visuais às capturas de tela. Assim, é possível adicionar gradientes, sombras e cantos arredondados para tornar a apresentação das suas capturas mais atraente.

O app também oferece integração com os aplicativos Raycast e Alfred, que são conhecidos na comunidade Mac por suas funções de automação e fluxo de trabalho. Com essas extensões, o Shottr pode ser perfeitamente integrado aos seus fluxos de trabalho existentes.

Embora o download e uso do software sejam gratuitos, é possível adquirir uma licença para contribuir com o desenvolvimento do app — a qual está disponível a partir uma compra única de US$9 (valor promocional de Black Friday). Também há uma opção de licença que garante acesso a recursos experimentais, oferecida por US$30.

via The Mac Observer