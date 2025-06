Comercial de Natal promove recurso de aparelho auditivo dos AirPods Pro 2

Em seu comercial tradicional de fim de ano, publicado hoje no YouTube, a Apple está promovendo o recurso de aparelho auditivo dos AirPods Pro 2, o qual chegou aos fones TWS (True Wireless Stereo) da Maçã com o lançamento recente do iOS 18.1.

Publicidade

No vídeo, que tem pouco menos de dois minutos, um homem escuta com muita dificuldade o barulho de presentes sendo abertos e de vídeos com memórias sendo reproduzidos em um ambiente típico natalino.

Em determinado momento, sua filha começa a tocar violão e, para ouvi-la de forma perfeita, ele coloca seus AirPods Pro 2 e passa a se beneficiar imediatamente com uma audição cristalina proporcionada pelo recurso da Apple.

Os AirPods Pro 2 permitem não apenas presenciar de forma completa a canção sendo tocada, como também ouvir o áudio das memórias — antes praticamente indecifráveis devido à perda auditiva do personagem.

Publicidade

Para muitos de nós, o som e como ouvimos moldam como nos conectamos ao mundo ao nosso redor. No entanto, as pessoas com perda auditiva esperam uma média de dez anos antes de ter sua audição testada e equipada com aparelhos auditivos, deixando milhões sem saber que estão vivendo com perda auditiva e sem a assistência de que precisam. Agora, com a primeira experiência de saúde auditiva de ponta a ponta do mundo, você tem acesso a um teste auditivo que fornece resultados cientificamente validados em minutos e a capacidade de ativar um recurso de aparelho auditivo de nível clínico em seus AirPods Pro 2 — diretamente de casa.

Tanto o recurso de teste quanto o de aparelho auditivo, vale recordar, ainda não estão disponíveis no Brasil — embora o primeiro possa ser acessado por aqui graças a uma “gambiarra”.

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.