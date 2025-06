Entenda como utilizar o AirDrop com fio no Mac, no iPhone e no iPad

O AirDrop recebeu vários novos recursos ao longo dos anos. Com o iOS 17, por exemplo, passou a ser possível iniciar uma transferência entre dois iPhones simplesmente segurando-os próximos um do outro. Outra novidade permite continuar a transferência usando os dados celulares, caso você saia do alcance do Wi-Fi.

Além disso, foi introduzida a transferência com fio, possibilitando enviar e receber arquivos grandes de forma rápida e confiável usando um cabo USB-C/USB-C ou USB-C/Lightning, no caso de dispositivos mais antigos.

Requisitos

Para usar o AirDrop com fio, é necessário que o iPhone, o iPad e o Mac estejam executando a versão mais recente do iOS, do iPadOS e do macOS — e que o Wi-Fi e o Bluetooth estejam ativados em ambos os dispositivos. A visibilidade do AirDrop deve estar habilitada no dispositivo receptor.

Essas melhorias proporcionam maior flexibilidade e conveniência na transferência de arquivos, especialmente para vídeos em 4K, ProRes, vídeos em câmera lenta, espaciais ou cinemáticos.

Preparação e transferência

Conecte os dispositivos: conecte seu iPhone/iPad ao Mac, ou seu iPhone a outro iPad/iPhone. Confiança no dispositivo: se receber o alerta “Confiar neste computador” no iPhone ou no iPad, toque em “Confiar” e insira a senha do dispositivo. Seleção de arquivos: selecione um ou mais arquivos no aplicativo Fotos (Photos), Arquivos (Files), Finder ou outro aplicativo. Seleção do dispositivo: selecione outro dispositivo da Apple conectado usando um cabo. Início da transferência: se estiver transferindo de ou para um iPhone/iPad, verá a indicação de conexão cabeada.

Após seguir esses passos, a transferência deverá começar logo na sequência.

O que acontece se desconectar o fio durante a transferência?

É importante manter o cabo conectado durante toda a transferência, pois desconexões podem causar falhas e requerer a reinicialização do processo. Além disso, recomenda-se que os dispositivos de envio e recebimento permaneçam desbloqueados e ativos.

Para transferir grandes volumes de dados, é aconselhável ajustar as configurações de bloqueio automático do dispositivo para “Nunca” e, após a conclusão da transferência, redefinir para o tempo desejado.

Como forçar o envio pela conexão com fio?

Mesmo com dois dispositivos conectados por um cabo, a transferência AirDrop pode ocorrer via Wi-Fi. Para tentar forçar a transferência com fio, na tela do AirDrop no dispositivo remetente, selecione o dispositivo base sob o título “Pessoas” (se disponível) em vez de “Meus dispositivos” ou “Dispositivos”.

Como saber se a transferência está sendo feita com ou sem fio?

Uma vez que o AirDrop estiver sendo utilizado via Wi-Fi, aparecerá o nome do dispositivo base. Enquanto que, com cabo, ele indicará que o dispositivo está cabeado.

Quais dispositivos suportam velocidades mais rápidas de transferência?

É possível usar cabos com alta velocidade de transferência (Thunderbolt) com os seguintes dispositivos:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPad Pro 12,9″ (5ª geração ou mais recente)

iPad Pro 11″ (3ª geração ou mais recente)

iPads Pro com chip M4

Macs (todos os modelos com entrada USB-C)

Alguém aí sabia dessa forma de transferência? 😉

via iDownloadBlog