iPhones sem nota são apreendidos pela PRF em Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Pernambuco apreendeu uma carga com smartphones e smartwatches sem nota fiscal no município de Caruaru (PE).

De acordo com as informações da PRF, os produtos apreendidos estão avaliados em R$170,9 mil e também não contam com a certificação da Anatel — o que indica que podem ser originados do exterior.

Entre os produtos, que estavam em uma mala dentro de um veículo ocupado apenas pelo condutor, é possível ver aparelhos bastante recentes, como o iPhone 15, o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro.

Segundo o motorista, o qual poderá responder por descaminho e pegar de um a quatro anos de reclusão, eles foram recebidos de um homem no Recife (capital do estado) e eram provenientes de São Paulo.

A ocorrência, por sua vez, foi encaminhada à Delegacia da Receita Federal em Caruaru.