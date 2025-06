Wi-Fi 6, 6E, 7… entenda as diferenças entre as gerações e suas características

O Wi-Fi se tornou essencial para a vida cotidiana, desde atividades profissionais até entretenimento e comunicação. Com a evolução constante da tecnologia, é crucial entender as diferenças entre as várias gerações do protocolo para tirar o máximo proveito dele.

Assim, vamos explicar detalhadamente as diferenças entre o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 6 (e o 6E) e o Wi-Fi 7, destacando as melhorias e inovações que cada padrão traz. Assim, você estará mais bem preparado para escolher a solução que melhor se adequa às suas necessidades — na hora de comprar um roteador ou um sistema mesh, por exemplo.

Para aqueles que fazem um uso comum da internet (navegando por sites e assistindo a conteúdos online), talvez não seja tão essencial estar ciente das diferenças entre as gerações de Wi-Fi, mas quem preza pelo máximo possível de performance de conexão poderá se beneficiar das informações abaixo.

Vale lembrar que, para se beneficiar de uma nova geração do padrão Wi-Fi (como a 7), é necessário quanto o dispositivo que você usa seja compatível com ela quanto também os roteadores/pontos de acesso aos quais você se conectará.

Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)

Lançado em 2014, o Wi-Fi 5 foi um avanço significativo em relação aos padrões anteriores, como Wi-Fi 4.

Velocidade máxima

A velocidade máxima do Wi-Fi 5 é de até 1,9Gbps (gigabits por segundo), com velocidade efetiva de cerca de 1,3Gbps em condições ideais. Ele também suporta múltiplas faixas de 80MHz.

Frequência de operação

O Wi-Fi 5 opera na banda de 5GHz, com 23 canais disponíveis que não se sobrepõem. Ele também suporta operação simultânea em 2,4GHz e 5GHz (dual-band).

Latência

A latência média do Wi-Fi 5 é de 20-50ms (milissegundos), podendo chegar a até 100ms. Fatores como distância, interferência, quantidade de dispositivos conectados e qualidade do roteador afetam a latência.

Área de cobertura

O alcance máximo do Wi-Fi 5 é de até 100 metros em ambientes abertos e cerca de 50m em ambientes fechados. Obstáculos físicos, interferência de outros dispositivos e qualidade do roteador influenciam a cobertura. Tecnologias como Beamforming e MIMO melhoram a cobertura.

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Lançado em 2019, o Wi-Fi 6 trouxe várias melhorias em relação ao Wi-Fi 5:

Velocidade máxima

A velocidade máxima do Wi-Fi 6 é de até 9,6Gbps, com velocidade efetiva de cerca de 5Gbps em condições ideais. Ele suporta múltiplas faixas de 160MHz, permitindo maior largura de banda. A tecnologia OFDMA melhora o gerenciamento de tráfego e aumenta a eficiência.

Frequência de operação

O Wi-Fi 6 opera nas bandas de 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, oferecendo maior flexibilidade e capacidade. Ele suporta mais de 60 canais não sobrepõem e permite operação simultânea em múltiplas bandas. A tecnologia Dynamic Frequency Selection (DFS) reduz interferência de outros dispositivos.

Latência

A latência média do Wi-Fi 6 é de 10-30ms, com redução de até 75% em comparação com a do Wi-Fi 5. A tecnologia MU-MIMO melhora a comunicação entre dispositivos, e o suporte a Quality of Service (QoS) prioriza tráfego de aplicações críticas.

Área de cobertura

O alcance máximo do Wi-Fi 6 é de até 100m em ambientes abertos e cerca de 50m em ambientes fechados. A tecnologia Beamforming melhora a penetração em obstáculos físicos, e o suporte a MIMO aumenta a capacidade e reduz a interferência.

E o Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)?

O Wi-Fi 6E é a evolução direta do 6, trazendo a nova banda de 6GHz — oferecendo mais espectro e menos congestionamento, resultando em conexões mais rápidas e estáveis.

Com até 14 novos canais de 80MHz, o Wi-Fi 6E melhora a capacidade de rede, reduz a interferência e oferece menor latência — ideal para jogos e videoconferências. Ele é perfeito para ambientes com muitos dispositivos e garante que você esteja preparado para o futuro das redes sem fio.

Velocidade máxima

A velocidade máxima do Wi-Fi 6E é de até 9,6Gbps, com velocidade efetiva de cerca de 5Gbps em condições ideais. A tecnologia OFDMA melhora o gerenciamento de tráfego, enquanto MU-MIMO permite comunicação eficiente entre dispositivos.

Frequência de operação

A faixa de 6GHz oferece mais de 1.200MHz de espectro disponível, reduzindo interferência e melhorando o desempenho.

Latência

A latência média é de 10-30ms, com redução de até 75% em comparação com o Wi-Fi 5. Isso é alcançado através da tecnologia MU-MIMO e suporte a Quality of Service (QoS).

Área de cobertura

O alcance máximo é de até 100 metros em ambientes abertos e cerca de 50 metros em ambientes fechados. A tecnologia Beamforming melhora a penetração em obstáculos físicos.

Wi-Fi 7 (802.11be)

Lançado no começo deste ano, o Wi-Fi 7 é a mais nova geração de redes sem fio, com melhorias ainda mais impressionantes.

Vale notar que os iPhones 16 Pro/16 Pro Max são os primeiros e únicos dispositivos da Apple, atualmente, a suportarem o Wi-Fi 7.

Velocidade máxima

A velocidade máxima do Wi-Fi 7 é de até 30Gbps, com velocidade efetiva de cerca de 20Gbps em condições ideais. Isso é alcançado através de suporte a múltiplas faixas de 320MHz, tecnologia OFDMA aprimorada e MU-MIMO avançada.

Frequência de operação

O Wi-Fi 7 opera nas bandas de 2,4GHz, 5GHz, 6GHz e novas faixas de 7GHz e 71GHz, oferecendo maior largura de banda disponível, menos interferência e melhor desempenho em ambientes densos.

Latência

A latência média é de 1-5ms, com redução de até 90% em comparação com o Wi-Fi 6. Isso é alcançado através da tecnologia MU-MIMO e do suporte a Quality of Service (QoS) aprimorados.

Área de cobertura

O alcance máximo é de até 150m em ambientes abertos e cerca de 100m em ambientes fechados. A tecnologia Beamforming aprimorada melhora a penetração em obstáculos físicos.

A evolução do Wi-Fi desde a quinta até a sétima geração mostra uma contínua melhoria da velocidade, eficiência e segurança do Wi-Fi.

Cada geração traz melhorias significativas que impactam diretamente a experiência do usuário, tornando as conexões mais rápidas, estáveis e seguras.

via Showmetech