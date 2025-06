Ações da Apple batem recorde histórico e empresa segue como a mais valiosa

Um mês depois do seu último recorde e após de ter trocado de cadeira inúmeras vezes com a NVIDIA [ $NVDA ] como a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, a Apple [ $AAPL ] voltou a registrar um novo valor máximo para as suas ações.

No fechamento de hoje da Nasdaq (o qual aconteceu mais cedo que o normal, por conta da Black Friday), as ações da companhia estavam cotadas a US$237,33 — um aumento diário de 1,02% e US$0,85 a mais que o último recorde.

Com isso, valor de mercado (market cap) da Apple saltou para impressionantes US$3,587 trilhões, de modo que a empresa se mantém em primeiro lugar entre as mais valiosas do mundo.

Logo atrás dela temos a NVIDIA, a qual aparece avaliada em US$3,386 trilhões (US$201 bilhões a menos do que a Apple), com suas ações agora cotadas a US$138,25 (-0,04%).