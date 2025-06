Anatel realiza homologação do novo iMac de 24″, com chip M4

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) homologou hoje a mais nova versão do iMac de 24 polegadas — tanto do modelo com duas portas (identificado pelo código A3247 ) quanto do modelo com quatro portas ( A3137 ).

Publicidade

Apresentado no fim de outubro, o novo iMac traz principalmente atualizações internas, incluindo o chip M4. Ele conta com uma tela Retina 4,5K, portas Thunderbolt 4 e uma câmera Center Stage (Palco Central) de 12 megapixels.

Eis os Certificados de Conformidade Técnica emitidos pela Anatel:

Ambos os modelos são fabricados tanto na China (pela Tech-Com) quanto na Tailândia (pela QMB Co.).

Publicidade

Os acessórios do novo iMac incluem um Magic Keyboard com Touch ID (nas versões intermediária e topo-de-linha), Magic Mouse e Magic Trackpad, todos agora com portas USB-C. Os preços partem de R$15.500 no Brasil, US$1.300 nos Estados Unidos e 1.530€ em Portugal.

Com a homologação, é apenas uma questão de tempo até o novo iMac pintar na loja brasileira da Maçã. Aguardemos!

Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10

Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x

Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado

Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB ou 24GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet

Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.