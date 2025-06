Apple patenteia sensor para pulseiras com líquido capaz de medir a pressão arterial

Já há alguns anos, a Apple vem investindo na possibilidade de lançar um recurso capaz de medir a pressão arterial de um usuário — o que seria mais uma incrível adição ao conjunto de tecnologias que a empresa já oferece em termos de saúde.

Publicidade

Apesar dos múltiplos rumores e expectativas, porém, a companhia ainda não anunciou algo do tipo — e uma nova patente destaca alguns dos percalços que ela encontrou. De acordo com a propriedade intelectual, de autoria do engenheiro de hardware Caleb Han, pode ser difícil determinar precisamente parâmetros de pressão arterial usando técnicas de medição de ondas sonoras.

Assim, é explicado na patente que “pode ser desejável determinar, com mais precisão, eventos associados a uma medição de pressão arterial a partir de um sistema de compressão com uma câmara de detecção cheia de líquido”. O sistema de compressão pode pressionar a câmara de detecção contra a pele do usuário durante uma medição de pressão arterial ou de fluxo sanguíneo.

O dispositivo de medição de pressão arterial pode manter uma condição de inflação e medir sons do fluxo sanguíneo ao longo de um período. Os sons do fluxo sanguíneo medidos podem ser usados ​​para determinar um ou mais parâmetros fisiológicos, como frequência cardíaca, pressão arterial, variação da frequência cardíaca e assim por diante.

Em alguns casos, um sensor pode ser posicionado na câmara de detecção para medir vibrações transmitidas do usuário para o líquido na câmara de detecção, o que pode ajudar a reduzir o ruído e aumentar a precisão das medições em comparação com sistemas convencionais — nos quais um único manguito inflado com ar é usado para comprimir o braço de uma pessoa para estimar a pressão arterial.

Esse dispositivo de medição pode ser fixado a um usuário de várias maneiras, de acordo com a patente. Por exemplo, ele pode ser acoplado a uma variedade de pulseiras e faixas diferentes — o que seria indicado para o próprio Apple Watch, conforme a imagem acima sugere, e até mesmo ao Apple Vision Pro. Em alguns casos, o dispositivo pode ser colocado em uma superfície e o usuário pode verificar sua pressão arterial pressionando uma parte de seu corpo contra o dispositivo.

Sabendo que a Apple está trabalhando num recurso do tipo e que talvez não estejamos muito distantes de testemunhar seu lançamento, a nova patente nos dá mais um indício de como a companhia deverá abordar essa funcionalidade.

via Patently Apple