Black Friday de apps: mais de R$2.000 em descontos!

Para esta sexta-feira de Black Friday, aproveite mais uma seleção especial de promoções na App Store!

Antes de entrarmos nos descontos de hoje, não deixe de conferir a seleção especial de ofertas da Black Friday de ontem e a de quarta-feira! E para quem não está interessado em software, mas sim em hardware, temos também artigos focados em produtos com ótimos descontos no Brasil e nos Estados Unidos!

Vamos aos descontos do dia?! 🤑

CleanMyMac

Repaginado este ano, oferecendo mais conveniência, velocidade, desempenho e eficiência para usuários quando se trata de limpeza e manutenção do macOS, um dos primeiros nomes que vem à mente é provavelmente o do CleanMyMac, da empresa ucraniana MacPaw.

Ele está preparado para o macOS Sequoia 15, mas requer minimamente a versão 11 e está disponível para testes pelo seu site oficial ou pela Mac App Store (uma versão incompleta). A assinatura sai por cerca de R$128/ano (licença para um Mac), com 30% de desconto em relação ao seu preço original — você também pode optar pela compra única por cerca de R$342.

space / time bundle

O pacote Space/Time bundle — do qual também já falamos — conta com uma seleção de 13 aplicativos com um desconto excelente no pacote completo ou de forma individual!

Confira os títulos:

O pacote total sairia por cerca de R$1.850, mas com esse desconto especial está saindo por cerca de R$450. É imperdível!

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$120 em descontos:

Jogos

Gerencie a sua equipe de corrida.

Corrida de jet ski.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Excelente calculadora.

Excelente calculadora, em versão para Mac.

Botão para fotos em seu Apple Watch.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🏎️

